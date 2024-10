La separación de Pampita y Roberto Garcia Moritán todavía se encuentra en la agenda nacional y, “En la Noche de Mirtha”, este tema no pasó de desapercibido. Al contar con la presencia de Benjamín Vicuña en la Mesaza, Mirtha Legrand aprovechó para consultarle su opinión en torno al presente sentimental de la modelo y el ex ministro de CABA. Ante esto, el actor chileno intentó esconder su incomodidad y fue contundente en sus declaraciones.

Pampita, Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán en la Mesaza

Como es habitual, la diva de las noches de El Trece fue tajante y le preguntó a Benjamín Vicuña, uno de sus invitados, qué opinaba sobre la separación de Carolina "Pampita" Ardohain con Roberto García Moritán. Un momento que incomodo completamente al actor chileno, quien fue ágil y respetuoso en sus respuestas.

En el programa del 12 de octubre, Mirtha Legrand comenzó a introducir el tema con la siguiente pregunta: ¿Qué pensás de la separación de Carolina? Estuve con ella la otra noche en la fiesta de Fundaleu. Primero que estaba preciosa y después es divertidísima, cómo baila, es una maravilla y qué bonita que es. “No me meto mucho, los protagonistas son ellos" contestó rápidamente el actor chileno.

"¿Pero fuiste a ver tus chicos?" continuo la diva de los almuerzos, quien quería arañar un testimonio contundente de Vicuña. Ante esto, la ex pareja de Pampita respondió “Están conmigo, por supuesto. O sea, siguen con su dinámica habitual. Esta es una dinámica mixta”.

“Pero yo los vi a ellos (por Pampita y Moritán) no hace mucho en una reunión y estaban en muy buenas relaciones, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él” continuo Mirtha Legrand y agregó “eso no es común en una reunión, y tenían demostraciones de cariño. ¿Qué pasó después? No queres contar. En la carita te veo que no queres hablar del tema”.

Benjamín Vicuña y Pampita

“No, no sólo quiero hablar de temas, sino que tampoco sé nada. Y si lo supiera, tampoco lo diría en un programa de televisión” dijo el actor chileno, quien se encontraba en un momento de extrema incomodidad. Para cerrar el tema, Mirtha Legrand elogió a la modelo “Está bien. Carolina es muy amorosa”, a lo que Vicuña resaltó “Es buena madre que, para mí, es lo más importante”.

Gracias a la personalidad persuasiva de la Chiqui, Benjamín Vicuña atravesó un incomodo momento que supo sobrellevar con total tranquilidad y siendo lo más respetuoso posible. Mirtha Legrand logró que el actor chileno de algunas declaraciones sobre su ex pareja, Pampita, y sea completamente sincero sobre su relación con ella.

N.L