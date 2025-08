Las Trillizas de Oro revelan los detalles sobre la atracción que Julio Iglesias sentía por María Laura: “No me divierte”

Son el trío icónico de Argentina, cantantes, conductoras y actrices, Las Trillizas de Oro han sabido ganarse el corazón del público argentino, latinoamericano y europeo. Pero su rol como coristas de Julio Iglesias las terminó de posicionar en el escenario internacional. En exclusiva para CARAS TV, Eugenia, Laura y Emilia contaron cómo fue la relación con el músico y su particular predilección por María Laura.

Las Trillizas de Oro y Julio Iglesias

María Laura, María Emilia y María Eugenia, conocidas a nivel internacional como Las Trillizas de Oro, se abrieron camino en el mundo artístico desde muy pequeñas. Ya a los 4 años circulaban fotos de ellas para publicidades, luego continuaron su carrera mediática como actrices, conductoras y cantantes: “Nos ayudó mucho en la unión la parte de la profesión, porque las tres elegimos lo mismo”, expresó María Eugenia.

Su fama alcanzó su apogeo cuando fueron contratadas para ser las coristas de Julio Iglesias: “El primer día nos conoció, el segundo día nos reconoció, o sea que para él no éramos iguales. Ya sabía quién era Laura, Emilia y Eugenia. Y Laura era la que le daba más bola” contó María Eugenia.

Las Trillizas de Oro

Iglesias tenía 37 años cuando contrató a las hermanas para que sean parte de sus shows y no pudo evitar sentir atracción hacia María Laura, quien en ese entonces tenía 18 años. “Julio Iglesias tenía un crush conmigo, pero nada que ver yo con él”, expresó María Laura. Ante la posibilidad de sentirse elegida por sobre sus hermanas, la cantante agregó sin vacilar: “Yo no lo elegí (...) no me divierte que digan que yo estaba enamorada de él”. En ese contexto, Emilia en línea con su hermana agregó: “Él era un bombón, pero nosotras éramos chicas y nos gustaba otro tipo de hombre. Para nosotras era un señor grande”.

Entre risas pero con contundencias, Las Trillizas expresaron que nunca pasó nada entre Laura y el músico: “Él no podía porque estaban mamá, papá y nuestro representante. No pudo”. Y aseguraron que siempre fueron muy cuidadas y acompañadas por su familia: “Mamá y papá siempre estuvieron muy atrás de nosotras (....) tuvimos un entorno muy familiar, que eso lo heredamos”, expresó María Emilia.

Las Trillizas de Oro

En su paso por CARAS TV, Las Trillizas de Oro repasaron los momentos más significativos de su carrera y su vínculo con Julio Iglesias, quien las eligió como coristas en una etapa clave de su trayectoria. Lejos de alimentar mitos, las hermanas compartieron su experiencia con claridad y recordaron el respaldo constante de su familia como el pilar fundamental que marcó su camino artístico desde la infancia hasta la consagración internacional.

