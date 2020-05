Conocé la actividad recreativa de Laurita Fernández en su cuarentena de soltera

Desde que la separación de Nicolás Cabré fue confirmada por la misma Laurita Fernández, el constante contacto con sus seguidores es una de las cosas que la caracterizan y forma parte del cambio que hizo en su vida. Así como el baile es una de las actividades que elige para hacer más amenos los días de aislamiento obligatorio, el mundo de la jardinería también lo es.

"Plantar y trasplantar me da paz. Concentración, 'mov' quirúrgicos", escribió la reconocida bailarina de 29 años en las stories de sus redes sociales. Así es, desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz protagonizó un divertido intercambio con sus followers en el que les consultó acerca de su cuarentena y ella compartió parte de la suya.

Respecto a su relación con el actor de 40 años, expresó: "A Nico lo amo más allá de estar juntos o no. Y nos deseamos lo mejor", luego de que una fanática le preguntara a través de sus redes sociales: "¿Ya no hay chanches de que vuelvas con Nico?". "Creo que Cabré se mete mucho con las parejas que tiene. De hecho, Laurita se apagó un poco estando al lado de él y no es la que era", expresó Ángel de Brito (43) en LAM.