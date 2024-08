Los Martin Fierro 2024, la emisión que premia lo mejor de la televisión abierta nacional, está programado para este lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires y contará con la conducción de Santiago del Moro.

La gala más importante de la Argentina se acerca y despierta alegrías, enojos y mucha polémica. Entre estas últimas, están envueltas celebridades muy emblemáticas como Laurita Fernández, quien opinó sin filtro sobre los cambios que hubo en sus nominaciones en las últimas horas.

Laurita Fernández apuntó contra APTRA

Laurita Fernández se encuentra en el mejor momento de su carrera gracias a las repercusiones positivas tras protagonizar la obra teatral “Legalmente rubia”. Sin embargo, la actriz no recibió bien la noticia de las nominaciones de los premios de este año, ya que hubo cambios en las ternas que la afectaron.

La conductora tuvo una comunicación con el programa más famoso de espectáculos, “LAM”, y habló sobre su presente laboral: “Estoy muy bien, vengo de grabar en El Nueve”. Además, sobre la obra teatral contó: “Nos está yendo increíble, es una rutina que es cansadora, pero feliz porque vengo de grabar el programa que nos está yendo súper bien y acá la obra que es un regalo absoluto, una sorpresa este año seguir hasta esta altura, hermoso”.

Cuando la entrevistadora le mencionó sobre su nominación en los Martin Fierro, Laurita apuntó: “¿Si no? No lo tenemos claro, estas flores me las acaban de regalar en el canal por la nominación, pero no sé”. Así, la conductora continúo diciendo “Dicen que supuestamente no puede haber en una misma terna la conductora con dos programas”.

“¿Por qué no? Si yo trabajé en los dos canales en el mismo año, medio año en cada canal”, dijo Fernández. “Ayer en El Nueve estaban todos muy contentos, festejamos con los técnicos en la grabación. Beto nos saludó al aire, todo el equipo, todos los programas, pusieron unas placas de felicitaciones a todos los nominados en el canal”, contó la conductora.

Luego, Laurita aclaró: “Anoche se corrió el rumor de que nos desnominaban, pero hoy vimos en el Instagram que está subido Bienvenidos a bordo, Bienvenidos a ganar y Escape perfecto”, señaló. Con humor, la rubia expresó: “Seríamos el primer programa en la historia nominado, desnominado y vuelto a nominar, porque este posteo de APTRA oficial me dice que estamos vueltos a la categoría, a la terna”.

Sobre la equivocación que habría cometido APTRA, Fernández apuntó: “Un error es que no me pusieron como conductora en Bienvenidos a bordo, que yo lo conduje, pero eso puede ser. Encima el año pasado ya me habían nominado por ese programa, ya sabían lo que hacía yo”.

De esta manera, Laurita Fernández apunto contra APTRA por una equivocación que culminó en un final feliz y con humor.

