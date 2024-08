Laurita Fernández revelo cómo sus relaciones amorosas afectaron sus elecciones: "Me sentí apagada"

Laurita Fernández abrió su corazón y detalló distintas situaciones que vivió en su vida amorosa, muchas de sus declaraciones tomaron por sorpresa a sus seguidores; sobre todo cuando la actriz contó los malos momentos que paso en algunas de estas donde ella se vio en una posición incómoda a nivel pareja.

Las declaraciones de Laurita Fernández

Desde un primer momento, Laurita Fernández aclaró en una reciente entrevista que no se arrepiente de los vínculos que generó: “Lo que siento es que cada vínculo me hizo una mejor versión de mí misma. Fui mejorando en distintos aspectos. Todas mis relaciones me fueron llevando a ser la compañera que soy hoy con mi pareja”. La actriz se encuentra en pareja con Claudio Peluca Brusca, quien es productor de televisión, con quien ya lleva casi dos años en pareja.

Si bien las parejas que tuvo hasta el momento Laurita Fernández son en su mayoría personas del mundo espectáculo o que mínimamente estaban relacionadas con el mismo, no todo lo que pasaba en sus relaciones terminó en el ojo público, es así que declaró que uno de los mayores aprendizajes que se llevó fue el lograr priorizarse en su vinculación con alguien. “Muchas veces elegí dejar de hacer algo por el otro y me sentí apagada o perdida”, aseguró.

A pesar de que sus parejas estaban dentro del medio donde ella trabajaba Laurita Fernández admitió que muy a su pesar en varias de estas relaciones no se sintió acompañada ni la incentivaron para crecer dentro de su profesión, algo que para ella es súper importante, sobre todo si estás manteniendo una relación con proyectos con esa persona. Además señaló “hoy entiendo que no tiene que ver solo con el otro, sino con que también una deja que eso pase”.

En este sentido, indicó que para que su relación con “Peluca” fuera sana, decidió que el primer gran cambio lo tenía que hacer en su vida y explicó que por ello aprendió a no permitir que derrumben sus sueños y objetivos, o que no le permitan ser algo que ella quiera o desee. Con este objetivo, destacó el gran rol que tiene su pareja actual.

“Pelu, que es mi pareja actual, un día me dijo: ‘Yo tengo que pagar los platos rotos de otros vínculos, pero entiendo que estés a la defensiva, que quieras marcar tus límites porque no querés que te vuelvan a pasar determinadas cosas’” detalló Laurita Fernández. De esta manera destacó el rol que hoy tiene su sentir en la pareja que está formando con el "Peluca" Brusca.

