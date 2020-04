Cuántos hijos tendrá Laurita Fernández, según la lectura de sus manos

Laurita Fernández hizo un particular pedido en sus redes sociales en medio del aislamiento. La diosa sacó una foto de su mano y solicitó que algún experto "lea" sus líneas.

Divertida, la rubia compartió las respuestas de sus seguidores y la sorprendente coincidencia: todos les auguraron una familia numerosa.

“Una vida larga y tres hijos varones. Vas a tener una vida larga y feliz con tres hijos.Tres hijitos en camino. Tres hijitos varoncitos hermosos”, fueron las respuestas de sus followers.

“ ¿Vendrán tres de una? Me mueee. No sé si reír o llorar. Me están jodiendo? Dale ¡¿Alguien más?!” disparó ella al ver los resultados.

“¿Por qué te van a joder? ¡Vos pediste que te lean! Tres es muy lindo número”, le dijo una seguidora y la novia de Cabré se sinceró: “¿No es mucho...? Sumale que quiero un perro”.