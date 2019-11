Laurita Fernández hizo un sacrificio por Nicolás Cabré

View this post on Instagram

Lo que uno hace por amor...🏃🏼‍♀️🏃🏻‍♂️ Amo el deporte. Pero siempre odie correr. Era de las que decía no corro ni a la esquina. Novio y hermana me anotan en una carrera de sorpresa, y casi elijo quedarme durmiendo; pero fui de caradura, a pasarla bien, creyendo que iba a terminar caminando atrás de todo, y parando en la mitad. Pero fue una mañana diferente. Divina. No sólo terminé la carrera sino que me siento con mucha energía para hacer la función hoy a la noche 🤪! Quizas para algunos es una pavada, pero correr 10 K era algo que jamas me crei capaz de hacer. Y Creo que de eso se trata, de ponerse una meta y de intentarlo, no dejar que la cabeza te juegue en contra, no aflojar, y por sobre todo, estar rodeada de hermosas personas ❤️💪🏻