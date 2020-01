Laurita Fernández le respondió a la ex de Fede Bal

Melina Carballo, la modelo uruguaya que tuvo un fugaz romance con Fede Bal, hizo polémicas declaraciones. La modelo reveló detalles de una conversación con el hijo de Carmen Barbieri en el que dio detalles de la infidelidad de Barbie Vélez con Laurita Fernández.

"Fede me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y lo disfrutó", contó la joven en Pronto.

Lo cierto es que, tras estos picantes dichos, la actriz y bailarina le contestó a Carballo. "Lo leí en ese momento y no me vinieron a preguntar nada. Es un tema de él y hoy tampoco hablaría de algo así por respeto a mí presente y porque ya no soy parte de esa historia. Es algo que le pegó a él. A mí me pueden nombrar de rebote, pero no es algo que tengo que salir a contestar", disparó en Intrusos.

Luego, fue directa y defendió a su ex. "No me lo imagino a él diciendo una cosa así. No me extraña que lo haya desmentido. Con él tengo la mejor", tiró.