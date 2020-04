Laurita Fernández, ¿en crisis con Cabré? El sugestivo mensaje en las redes

Laurita Fernández sorprendió esta semana cuando contó que dejó la casa de Nico Cabré y volvió a su departamento. Aunque ella aseguró que fue para acondicionar su departamento, algunas versiones aseguran que está en crisis con el actor.

"Ellos me dicen que Laurita se fue hace una semana del country de Cabré, mucho antes de las imágenes que mostró. Tuvieron una discusión muy fuerte y ella se volvió a su departamento", contaron en Confrontados.

Pero mientras la diosa admite que regresó a su casa para terminar de acondicionar su departamento, que sufrió un problema de cañerías, en el programa de Marina Calabró destacaron una publicación que hizo la bailarina hace unos días. “Este no puede ser nuestro final, ¿cómo así que no duele? ¿cómo así que no quieres verme?”, fue la frase de la canción Como así de Lali Espósito que la rubia decidió compartir en sus redes.

Ni bien se trasladó a su departamento, Laurita respondió a las consultas de sus seguidores quienes le preguntaron por su pareja. "¿Y Nico?", le preguntaron en su Insta Stories. "¡Bien! Ahora, lejos. Pero viene bien extrañarse también", disparó.

Más adelante, otro se animó a consultar cómo fue la convivencia con su pareja y ella disparó: "Para mí buena. Para él no sé porque tuvo que bancarme todo el día con el pianito o haciendo piruetas en el living".