Laurita Fernández contó cuál fue el proyecto que Nico Cabré no quiso seguir con ella

Laurita Fernández dio detalles de su ruptura con Nico Cabré. La jurado de Cantando 2020 se refirió a los motivos que llevaron a la separación definitiva.

Días atrás, la rubia dejó entrever que el actor había dejado de compartir un plan a futuro y ahora amplió ese dato. "Mucho de lo que soñamos a futuro... Para mí Nico no era solo un noviecito con el que vivía el hoy. Habíamos proyectado un futuro, y si uno lo dejó de querer así y busca otra cosa, es entendible. Yo sigo anhelando lo mismo: tener una familia. Le deseo lo mejor, que encuentre lo que necesita hoy para su vida”, dijo en Gente.

Luego agregó: “Si él ya no quiere eso, no le interesa, es re valiosa su honestidad. De no ser así, más allá del amor, no estar de acuerdo más adelante nos habría hecho sentir que habíamos perdido el tiempo. Y también fue honesto de mi parte. La verdad es que él nunca me pidió que me amoldara a sus ideas. Mi idea sigue permaneciendo más allá de Nico y ojalá conozca a alguien con quien pueda cumplirla”.