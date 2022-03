Laurita Fernández respondió a la versión de un posible enojo hacia su producción

Laurita Fernández estalló de furia y no tuvo problema en manifestarlo públicamente.

Ante los dichos de Estefanía Berardi anoche en LAM sobre un posible enojo de la conductora con la producción de Bienvenidos a bordo, la protagonista de la noticia se enojó por asegurar que es falsa.

La información que dio la angelita fue publicada en varios medios y Laurita Fernández respondió a uno de ellos a través de Twitter. La bailarina le escribió a Exitoína: "Mentira. Así se ve que se manejan hoy. Cualquiera dice cualquier cosa y vale. Encima se meten con mi trabajo y con el equipo hermoso que somos. Dejense de joder. Qué triste aquellos que solo comen y escupen barro".

Desde LAM, publicaron el mensaje de Laurita Fernández en las Historias de Instagram y arrobaron a Estefanía Berardi, lo que indica que en el programa de hoy la panelista le responderá a la ex de Nicolás Cabré.

La versión de la angelita

Laurita Fernández se enojó con la producción de su programa según lo que contó en el segundo capítulo de LAM, Estefanía Berardi. La angelita mencionó primero que una reconocida conductora se había enojado con la producción de su programa por unos cambios de horario, entre otras cosas.

Luego de que las angelitas tiraran nombres finalmente dijo que se trataba de Laurita Fernández, quien al frente de "Bienvenidos a bordo". Estefanía Berardi señaló que le dijeron a Laurita Fernández que grabara dos capítulos seguidos con la misma ropa, porque había sucedido un problema con los horarios. "No le dieron tiempo ni para que se cambie", dijo la angelita. Y agregó que Laurita Fernández les respondió enfurecida: "Paren un poco, estoy muerta". Luego, según la angelita, la conductora se encerró en el camarín y dijo: "No voy a grabar si no me dan 20 minutos para descansar".

Ángel de Brito le preguntó a Estefanía Berardi si se los dieron y ella le contestó: "Se los terminaron dando después de un lío bárbaro. Se puso muy intensa y la tuvieron que calmar y contener".