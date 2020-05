Laurita Fernández reveló hace cuánto no "chapa"

Luego de confirmar la separación con Nicolás Cabré (40) y de hacer públicos algunos de los momentos más íntimos de su cuarentena obligatoria, Laurita Fernández reveló desde hace cuánto no tienen contacto físico con una publicación a través de sus redes sociales.

"Cuando no te chapas ni tenes relación alguna con cualquier ser humano hace un mes", decía el video compartido por la actriz de 29 años en la que se escucha una música religiosa de fondo y sobre la que escribió: "Me estallé". Así es, desde su cuenta oficial de Instagram, la bailarina compartió una grabación con la que se sintió identificada.

En diálogo con Ángel de Brito (43), la bailarina afirmó la ruptura: "Estábamos desencontrados; hay mucho amor pero también tenemos amor propio los dos. Pero decidimos esperar a que todo esto pase y ver si tenemos ganas de seguir acompañándonos. El viaje a NYC fue muy revelador. Me di cuenta que estaba dejando de lado las cosas que me gustaban, no por culpa de Nico".