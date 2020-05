Aseguran que Nico Cabré eligió quién sería el compañero de trabajo de Laurita Fernández

La separación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández generó una serie de especulaciones sobre los motivos que llevaron a la decisión. Pero mientras la bailarina asegura que la ruptura fue en buenos términos, aparecen distintas versiones sobre las causas.

Esta vez, fue José María Listorti quien contó un dato desconocido del actor. Según reveló en el programa Hay que ver, el ex de la China Suárez elegía con qué galanes debía trabajar su novia. "La última tira que hizo Laurita ¿Saben quién eligió al galán? Nicolás Cabré", contó el conductor en referencia a Inconvivencia, la novela que protagonizó con Tomás Fonzi.

El animador aseguró que lo prefirió porque es "amigo y conoce a su familia". "Esto lo sé de primera mano. Él eligió, y hasta que no estuvo de acuerdo con el galán, no la dejaba a Laurita. No importa si es garantía o no, lo que señalo es el hecho de cómo se mete", agregó.