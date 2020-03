Laurita Fernández sobre la crisis con Nicolás Cabré: "Nos enojamos y discutimos; tenemos nuestros agarres"

En el verano Laurita Fernández y Nico Cabré afrontaron un fuerte rumor de crisis . "Ella no quiso dar una nota y hubo discusiones en su departamento", informaron en Intrusos, poniendo sobre la mesa un posible malestar en la pareja.

Con la versión resonando y tras finalizar la obra que estaban presentando en La Feliz, Laurita armó las valijas y se fue de vacaciones a Nueva York junto a un amigo, lo que avivó más los rumores.

Es por eso que en plena cuarentena, y en comunicación con Cortá por Lozano, la actriz habló: "Salió el rumor porque una vez salimos separados del teatro. Igual nos encontramos en la cochera porque íbamos en un solo auto. No me acuerdo por qué nos enojamos y discutimos, como todo el mundo. Tenemos nuestros agarres. No sé por qué nos habíamos enculado", comenzó diciendo, despejando dudas sentimentales.

Luego, agregó: "Ese día justo estaba el notero de Intrusos, yo no estaba de humor y me fui. Él dijo 'se fueron separados, que esto, que lo otro'. La verdad es que tuvimos una discusión como cualquiera y está todo bien. No es que había una crisis o estábamos separados. Estábamos juntos y discutimos como todo el mundo".