Laurita Fernández compartió una foto en redes sociales que provocó la curiosidad de sus seguidores. Mediante el intercambio con su fandom, la conductora se sumó al desafío "una foto de.." y difundió todas las imágenes que le pidieron sus followers.

Pero entre las consultas, Laurita recibió la petición de uno de sus fans y subió un post con su ex pareja. "La última foto con Cabré", solicitó el usuario y Laurita no se achicó.

"Comiendo naranjas", escribió junto a la postal en la que decidió tapar la cara de Nico con un emoji.

Días atrás, la conductora de El club de las divorciadas se refirió a la posibilidad de volver a trabajar con Nico Cabré. “Me encantaría volver a trabajar, hacer teatro, pero la producción de las obras lleva más trabajo, hay que esperar” afirmó Laurita en Implacables.

Cuando el periodista de Implacables se refirió a su ex pareja, la artista respondió: “Sí, claro, tenemos relación de amigos. Es un genio trabajando. Volvería a trabajar con todos mis ex. No tendría problema”.

Además, Laurita Fernández reconoció que disfruta este momento de soledad que está viviendo y aclaró: “Obviamente me cuesta el desapego emocional, cuando estás enamorada y todas las frustraciones que eso conlleva”. Y agregó: “Estoy muy bien. Sagitariana soltera y libre”.

Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores y subió una foto con Nico Cabré