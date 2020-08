Laurita Fernández y Nico Cabré, juntos: la foto que comprueba la reconciliación

Laurita Fernández le habría dado una nueva oportunidad al amor y, según contaron en Intrusos, estaría cada vez más cerca de Nico Cabré.

El periodista Guido Záffora fue quien confirmó la buena nueva y mostró una foto de la ¿ex? pareja caminando en un reconocido country de zona norte. Aunque no dieron más detalles de este reencuentro, el periodista aseguró que la conductora del Cantando 2020 habría retomado la conversación con el actor, con quien se separó hace tres meses.

Días atrás, la bailarina enfrentó rumores de un affaire con Marcelo Tinelli y respondió en Twitter a las versiones de Rodrigo Lussich en el mismo programa. . “No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme. Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas”, dijo la ex de Nico Cabré en Twitter.