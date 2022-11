Laurita Fernández y sus ganas de ser mamá

Laurita Fernández pasó hoy martes 29 de noviembre, por el programa Socios del Espectáculo, que conduce Adrián Pallares y el periodista, Rodrigo Lussich y contó sobre su nuevo romance con Claudio ‘’Peluca’’ Brasca, además se sinceró respecto a su deseo de ser madre algún día.

Tras su separación con Nicolás Cabré, la cual tuvo ideas y vueltas, Laurita Fernández decidió apostar una vez más al amor.

El conductor, más conocido en el ambiente como Peluca y la bailarina, se conocieron en Bienvenidos a bordo ya que son compañeros de trabajo, hace poco dieron a conocer su noviazgo.

Durante el programa, compartió como se conocieron, ‘’Empezamos a hablar mucho por el programa y de pronto pasó que terminamos hablando de la vida’’.

Y confesó, ‘’La vez que me invitó a salir le dije ‘no, no da’, aunque quería, pero seguimos hablando y llegó un momento en que nos encontramos en una situación solos’’.

‘’Él entiende lo que hago, pero no se dedica a lo mismo. Entonces, los dos tenemos roles diferentes. ¿Si él me robó el primer beso? No, creo que fui yo… El primer paso que dimos cuando entendimos que no le hacíamos mal a nadie’’, continuó contando su historia de amor.

‘’El primer beso que nos dimos fue el que salió en todos lados. Encima fue en un boliche que yo nunca salgo y al otro día me acuerdo de despertarme y que decir ‘que hice’, pero no me arrepiento’’, finalizó con una sonrisa en su rostro.

Sin embargo, abordada por la panelista y modelo Luli Fernández le consultó sobre si tiene ganas de convertirse en mamá con su pareja actual, a lo que contestó ‘‘Obvio que tengo ganas de ser mamá’’

Pero aclaró entre risas, ‘’No para ya’’, y expresó ‘’Siempre me imaginé siendo mamá de grande. Desde los 20 ya me decía que quería ser madre de grande. No me imagino ahora’’

‘’Con el pasar de los años si me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable. Porque si me preguntabas hace cuatro años yo te decía que ‘no, todavía no pienso en eso’’, concluyó Laurita Fernández.