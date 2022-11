Laurita Fernández mostró una nueva remodelación de su casa: "De los mejores..."

Laurita Fernández desde hace un tiempo, viene compartiendo en sus redes sociales los avances que van teniendo las remodelaciones de su casa.

El anterior había sido el del baño, el cual quedó impecable y muy moderno. En esta ocasión, la bailarina compartió el antes y el después de su balcón.

La remodelación del baño.

Así es el nuevo balcón de la casa de Laurita Fernández

"Tenía ganas de renovarlo un poco, pero el cambio fue abismal", señaló Laurita Fernández junto a un video donde muestra el nuevo balcón de su casa.

Luego, contó que le instalaron un deck ecológico con el cual ganó intimidad "para poder disfrutar estos días de calor que se vienen".

La curiosidad del ambiente fue un placard cuyas puertas están disimuladas. "Pongo todo lo que no quiero que no se vea. Incluyendo tapar el aire que siempre está a la vista", contó la conductora. Y agregó: "Así que no solo renové mi balcón, sino que gané espacio de guardado".

El balcón, que está cerrado con ventanales, tiene un mini living con dos sillones individuales y una mesita de café con tres velones encima. Todo el ambiente combina el marrón y el blanco. Y, dentro del placard "escondido", la novia de Claudio Brusca guarda de manera muy ordenada los artículos de limpieza.

"Que belleza Lauri!!!! Amé tu balcón y todo en él. Tenés un gusto hermoso!!!!, "Muy bonito todo esos sillones quedan muy bien" y "Laurita hermosa te quedó espectacular, tienes un gusto exquisito", fueron algunos de los comentarios que recibió Laurita Fernández en sus redes.

Seguramente la bailarina aprovechará su nuevo balcón para tomar unos mates muy bien acompañada mientras disfruta del cambio.

Laurita Fernández y Claudio Brusca.

Laurita Fernández sorprendió con los detalles de cómo comenzó su romance con Claudio Brusca

Laurita Fernández y Claudio Brusca están viviendo a pleno su romance que comenzó hace meses en el más absoluto de los secretos y que ahora se consolida paso a paso.

La actriz y conductora ahora decidió dar detalles de cómo comenzó su relación y por qué decidieron ocultarla por un tiempo.

"Cuando me invitó por primera vez a vernos en privado, le dije que no daba por quiénes somos y el rol que ocupamos cada uno en el programa", comenzó la actriz temerosa por el resultado del incipiente romance.

"Lo negamos, lo negamos y lo negamos hasta que dijimos ‘no le estamos haciendo mal a nadie’ y ahí nos relajamos", contó Laurita en su diálogo con la revista Gente, revelando cómo comenzó su relación que finalmente dejaron salir a la luz.