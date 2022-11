El impacto de Gran Hermano Argentina 2022 es notable. En muy poco tiempo, se convirtió en uno de los programas más vistos del país y Coti Romero es una de las favoritas fuera de la casa. En esta oportunidad, la correntina es noticia por un talento oculto.

Constanza Romero se abre paso en el reality de Telefe y es considerada por muchos de los analistas como una de las mejores jugadoras. Además, cuenta en sus redes sociales con una gran cantidad de seguidores. En su Instagram, la jugadora acumula 585 K y en TitTok más de 350 K.

Coti Romero y una destreza que sorprendió a todos: el dibujo

Antes de entrar a la casa de Gran Hermano y quedar completamente aislada y sin celular, Coti Romero compartía a diario videos en Tik Tok. Es allí donde la joven reveló que su destreza es el dibujo. El video, que no cosecha demasiados likes, muestra que la correntina, además de ser una gran estratega dentro de la casa más famosa del país, tiene habilidad para el dibujo.

Se desconoce si Constanza estudió esta disciplina o si es autodidacta pero lo cierto es que sus dibujos son realmente increíbles.

Quién es Coti Romero, de Gran Hermano 2022

“Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no las encontrás a la vuelta de la esquina. Me presenté en ocho certámenes de belleza y no perdí en ninguno. A mí en la casa no me va a molestar que la gente me mire, porque no me gusta ser espectadora: quiero ser protagonista”. Con esa frase se definió Constanza Romero, la correntina de 20 años que ingresó a la casa más famosa del país.

Coti Romero

La joven es estudiante de kinesiología, juega al básquet y ya tiene más de 120mil seguidores en Instagram. “Me hice este tatuaje en la mano porque una vez, cuando tenía muchos problemas, dios me habló y me dijo que yo era especial", relató.

Además, agregó "Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y general rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”.