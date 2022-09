Leo DiCaprio y Gigi Hadid, juntos: el actor y la supermodelo de 27 años se están "conociendo"

Para sorpresa de todo y a pocas semanas de terminar su relación con la argentina, Camila Morrone, Leo DiCaprio volvió a apostar al amor con nada más y nada menos que Gigi Hadid.

La novedad fue confirmada por el sitio Daily Mail, quien compartió fotos del actor y la supermodelo. Además, desde el entorno cercano a la pareja aseguraron que "se están conociendo".

De acuerdo a lo que publicó Page Six, durante meses la modelo, de 27 años, y el intérprete, de 47, se han estado acercando a través de grupos de amigos. “[DiCaprio] no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones”, citó la publicación a su informante. “Él no salta de un lado a otro conectándose. Se lo están tomando con calma”, agregaron.



Una cuestión muy llamativa y que todos están señalando que a diferencia de lo se venía diciendo del actor, en referencia a que sólo sale con mujeres menores de 25 años, Hadid tiene 27 y es mamá de una niña que tuvo junto al ex One Direction, Zyan Malik.



La teoría de que Leo DiCaprio no tiene novias mayores de 25 años

Semanas atrás, las redes sociales están enloquecidas tras la separación de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone. Es que se aviva la teoría de que el actor no tiene novias mayores de 25 años. Según las redes sociales, "no puede mantener relaciones con mujeres mayores a los 25", la edad límite de todas las parejas con las que ha estado el protagonista de Titanic, y por este motivo decide romper con ellas.



Si bien se desconoce quién ha tomado la decisión, los cibernautas apuntan a que habría sido obra del artista de 47 años. Entre las mujeres con las que ha estado DiCaprio, y que podrían formar parte de esta teoría, se encuentran Gisele Bündchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garn, Kelly Rohrback o Nina Agdal. A todas, las dejó cuando máximo tenían 25.

Si bien es disparatado creer que esta teoría sea cierta, las redes sociales se han mofado con memes y miles de chistes al respecto.

"Camila Morrone cumplió 25 años hace dos meses. Hoy se confirmó el término de su relación con Leonardo DiCaprio. Siempre volvemos a este gráfico", twitteó la usuaria Carla @shannonlada, quien publicó una particular línea del tiempo en la que quedaría avalada la teoría.