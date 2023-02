Leo Messi compartió un video de Ciro Messi cantando como Duki: "Ya no tengo voz"

Leo Messi compartió un video de la intimidad de su hogar y subió una publicación en la que se ve a Ciro Messi, el más pequeño del clan, mostrando sus habilidades como arquero.

En el post, el pequeño está arriba del sillón y recibe las pelotas que ataja con gran soltura. Pero Ciro Messi no sólo ataja bien, sino que también le gusta cantar y sabe las letras de memoria.

Esta vez, eligió una canción de Duki, Tres estrellas en el conjunto, la que el músico realizó junto a Bizarrap y que homenajea a la Selección. "18 'el 12, 2022. Faltan 100 minuto' y ya no tengo voz. El cuerpo que no aguanta, quiere ser campeón Le hablamos al cielo y nos la trajo (Dio', oh)", dice parte de la canción que entonó el pequeño y que, como es obvio, se volvió viral en redes sociales.

Leo Messi contó que sus hijos usan el Andá pa'allá bobo

Días atrás, Leo Messi dio una entrevista exclusiva con Andy Kusnetzoff y contó parte del "detrás de escena" de "andá pa ' allá bobo", frase que le gritó al 19 de Países Bajos después del picante partido.

"Hoy, después de haber pasado todo lo que pasó, no me gusta verme de esa manera y que se haga viral como se hizo. No pensaba en nada pero fue un momento de calentura, un partido muy caliente por todo lo que se había hablado antes y durante el partido y por cómo terminó”, dijo el deportista sobre la repercusión de la frase y luego contó que sus hijos Ciro, Mateo y Thiago lo usan con frecuencia.

"Ahora, los chicos a veces me cargan con eso. Y cuando pasa algo o se pelean entre ellos o discuten en joda, lo tiran. Y sí, alguno que otro lo usa”, disparó.