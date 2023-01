Luego de unas semanas a puro festejos, Lionel Messi se encuentra entrenando nuevamente con el PSG. La Pulga y Antonela Roccuzzo ya se instalaron en su nuevo hogar y, a comparación de la mansión en Rosario, la casa parisina no se queda atrás.

Antonela Roccuzzo fue la encargada de elegir la ubicación de su nuevo domicilio junto con Lionel Messi y sus tres hijos. La elección no solo estuvo determinada por ser una zona residencial de clase alta, sino por su cercanía al centro de entrenamiento del PSG. La casa cuenta con 2 pisos que superan los 300 metros cuadrados, tiene 4 dormitorios y un pequeño jardín. El costo mensual de la vivienda alcanza los 20 mil euros.

La vista desde la terraza de la casa de Lionel Messi en Francia

El hogar ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Paris, se caracteriza por estar poblado de abogados conocidos en Francia, funcionarios y celebridades de cine y TV. Es decir, gente realmente adinerada. Se trata de la comuna y ciudad francesa Neuilly-sur-Seine, que limita con el norte de la capital francesa. La comuna pertenece al departamento de Altos del Sena.

El hogar parisino de Lionel Messi claramente es mucho más pequeño que su mansión en Rosario. Sin embargo, hay un aspecto que tienen en común. Según fanáticos que han intentado visitar la casa francesa de Messi y Roccuzzo, o incluso argentinos que fueron recibidos por la pareja, aseguran que la fachada exterior de la vivienda no se ve lujosa y no llama la atención. Similares fueron las declaraciones de los vecinos rosarinos en el barrio de Funes. Al parecer, al 10 de la Selección no le agrada que sus vecinos puedan ver que tan ostentoso es su hogar.

El barrio francés Neuilly-sur-Seine

Roccuzzo se encargó de que la vivienda contara con pileta cubierta y climatizada para sus hijos y un gimnasio. Sabemos que a Antonela y Lionel les gusta entrenar juntos de vez en cuando. Sin embargo, tuvieron que abandonar la idea de una pileta climatizada y conformarse con un pequeño jardín.

Cómo Recibieron a Lionel Messi en el PSG

Muchas fueron las especulaciones sobre la bienvenida que recibiría el capitán de la Selección teniendo en cuenta que se trata de un equipo francés. Sin demasiada preparación, Lionel Messi fue recibido por sus compañeros entre aplausos y felicitaciones y recibió un trofeo por su gran desempeño. Sin embargo, un jugador fundamental del PSG no estuvo presente en la bienvenida de Lionel. Se trata de Kylian Mbappé, quien al parecer estaba recuperándose físicamente con autorización de los entrenadores.