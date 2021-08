El pase de Leo Messi al PSG marcó un hito histórico en el mundo deportivo y su salida de Barcelona también provocó cambios en la vida de Anto Roccuzzo y sus hijos.

Pero ya listo para empezar con las prácticas en su nuevo equipo, Messi dio detalles de cómo se vivió en la interna familiar una vez que tomaron la decisión de abandonar la ciudad que habitaron durante más de 15 años.

“Antonela estaba mal, pero me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó. Estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona”, relató Leo Messi en diálogo con ESPN en París.

Luego, reveló cuál fue la estrategia para convencer a sus tres niños, Thiago, Mateo y Ciro. “Tuve que hablarles de Euro Disney, la Torre Eiffel, el estadio”, dijo y confesó que el mayor fue el que más le generó tristeza la noticia. “Al que más le costó fue a Thiago porque entiende un poco más”, contó Leo.

Leo Messi reveló la reacción de Anto Roccuzzo cuando se enteró que se mudaban a París.

Sobre el comienzo de sus actividades en el PSG, Leo Messi aseguró que mañana mismo comenzará a entrenar y que Anto Roccuzzo volverá a Barcelona con sus hijos antes de hacer efectiva la mudanza.

“Hablé con fideo (Di María), con Lea (Paredes) y Ney, vi un poco de París, algo de la Torre Eiffel, llego a un club donde tengo amigos, eso hace que toda la adaptación sea más sencilla. Es un plantel formado para ganar, quiero ganar otra Champions y sería extraordinario para el club lograrla por primera vez”, destacó.

El mensaje de Anto Roccuzzo en el estadio del PSG

Horas antes de esta nota, Leo Messi, Anto Roccuzzo y la familia hicieron la presentación oficial en el club donde también recorrieron el estadio.

Fue en ese momento, en el que la rosarina decidió compartir un emotivo mensaje. "¡Se cierra una etapa maravillosa, pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades! Todos los cambios son difíciles al principio, pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Te amamos @leomessi y con vos en todas", escribió.

El mensaje de Anto Roccuzzo a Leo Messi desde el estadio del PSG.



AM