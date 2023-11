Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti estaban bajo la lupa de los medios internacionales desde que en septiembre, Us Weekly aseguró haberlos visto caminando por las calles de Santa Bárbara, Estados Unidos. Luego, los descubrieron besándose en la discoteca Hï Ibiza, en Ibiza, en agosto de 2023. Aún así, no quedaba claro si entre ellos había o no una relación... hasta ahora.

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti.

Esta vez, pareciera que finalmente Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti confirmaron su amor y se dejaron ver públicamente.

Según informó People, el actor cumplió 49 años con la modelo italiana a su lado. "El actor celebró su cumpleaños el sábado con un evento lleno de estrellas en Beverly Hills y con Ceretti", aseguraron desde el medio de comunicación.

Leonardo DiCaprio.

Desde People también aseguraron que una fuente les contó que Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti estuvieron "cariñosos y besándose durante toda la noche". Esto, frente a los invitados, que entre ellos estaban nada menos que JAY-Z y Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire y Axl Rose.

Vittoria Ceretti.

De esta manera, quedó clarísimo que la relación entre Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti marcha sobre rieles y que el actor y la modelo están enamoradísimos.