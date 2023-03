Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid fueron vistos juntos nuevamente

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid no habían oficializado su relación aunque sí lo habían hecho fuentes cercanas a ellos. Fueron también allegados al actor y a la modelo quienes se encargaron de contar a algunos medios de comunicación que se habían distanciado.

Sin embargo, el pasado viernes, ambos asistieron a una fiesta y despertaron rumores de una reconciliación.

Gigi Hadid.

Desde People contaron que un informante les dijo que Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid fueron vistos juntos el viernes en a fiesta de Darren Dzienciol y Richie Akiv, previa a los Oscar. "Leo y Gigi estaban escondidos en una carpa tratando de pasar desapercibidos. No hubo demostraciones de afecto, pero estuvieron juntos casi toda la noche y apenas se movieron de su lugar", aseguró la fuente al medio de comunicación.

Sin embargo, otra fuente indicó a People que el actor y la modelo estaban en un grupo de más de una docena de personas en la sección VIP y "estaban pasando el rato".

Leonardo DiCaprio / Foto: AFP.

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: los primeros rumores de su relación

A pocas semanas de terminar su relación con la argentina, Camila Morrone, Leonardo DiCaprio volvió a apostar al amor con nada más y nada menos que Gigi Hadid.

La novedad fue confirmada por el sitio Daily Mail, quien compartió fotos del actor y la supermodelo. Además, desde el entorno cercano a la pareja aseguraron que "se están conociendo".

De acuerdo a lo que publicó Page Six, durante meses la modelo, de 27 años, y el intérprete, de 47, se han estado acercando a través de grupos de amigos. “(DiCaprio) no es alguien que está entrando y saliendo de las relaciones”, citó la publicación a su informante. “Él no salta de un lado a otro conectándose. Se lo están tomando con calma”, agregaron.

Una cuestión muy llamativa y que todos están señalando que a diferencia de lo se venía diciendo del actor, en referencia a que sólo sale con mujeres menores de 25 años, Hadid tiene 27 y es mamá de una niña que tuvo junto al ex One Direction, Zyan Malik.