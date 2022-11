Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid: revelan el motivo por el que no se muestran juntos

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid comenzaron su relación al poco tiempo que el actor se separó de Camila Morrone. Si bien hasta el momento no oficializaron, se sabe por su entorno que están muy enamorados.

En esta oportunidad, fue desde Entertainment Tonight (ET) que surgió una nueva noticia sobre la flamante pareja. Al parecer, no se muestra por un motivo en particular.

Gigi Hadid.

Según el medio de comunicación, una fuente le dijo que la modelo de 27 años prefiere mantener su vida de pareja fuera del ojo público por respeto al padre de su hija, Khai. "Gigi y Leo se han estado viendo y están muy interesados el uno en el otro, pero Gigi ha estado tratando de mantener las cosas de bajo perfil con su relación", señaló la fuente. Y agregó: "Están tratando de mantener las cosas en privado y no hacer demasiadas demostraciones en público mientras salen juntos".

La fuente también contó a ET: "Gigi está tratando de tomar en cuenta los sentimientos de Zayn y no quiere ser irrespetuosa con él con su nueva relación. Gigi y Zayn sólo quieren lo mejor para el otro. Están haciendo todo lo posible para tener una relación cordial, ser los mejores padres que pueden ser, y co-criar a Khai de una manera saludable".

La modelo y el cantante fueron papás de Khai en septiembre de 2020 y se separaron en 2021.

Camila Morrone y Gigi Hadid.



Así fue el encuentro entre Camila Morrone y Gigi Hadid, la actual pareja de Leonardo DiCaprio

Camila Morrone y Gigi Hadid, la actual pareja de Leonardo DiCaprio, coincidieron en el Milan Fashion Week.

Al ser ambas modelos, seguramente no será la última vez que se crucen en un evento de moda, aunque seguramente por haber sido el primero (el menos que se sepa), habrá sido un tanto incómodo.

Sí fue comentado por la prensa internacional, que publicaron la noticia del encuentro entre la ex y la actual novia del actor.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone.

Según Entertainmente Tonight, el pasado viernes 23, Gigi Hadid desfiló para Versace en el Milan Fashion Week y Camila Morrone la observó desde la primera fila.

Esta semana, una fuente le contó al medio de comunicación que Leonardo DiCaprio se encontró con Gigi Hadid en Italia para la semana de la moda. "Se están viendo constantemente", reveló la fuente.

Otra fuente aseguró a ET que el protagonista de Titanic y la modelo "han estado saliendo mucho y están muy compenetrados". Y agregó: "Las cosas van bien entre ellos y son felices".