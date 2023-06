Leticia Siciliani es una excelente actriz y, a su corta edad, ya tiene una grandiosa trayectoria que probablemente le permitirá convertirse en una de las artistas más respetadas del medio en algunos años. Pero la actuación no es lo único que la caracteriza, sino que también destaca por su gran sentido del humor y su soltura. De hecho, cuando participó de Masterchef Celebrity, conducido por Santiago Del Moro en ese entonces, se ganó el cariño del público por su sencillez. Desde ese gran suceso, pudo obtener un gran reconocimiento a lo largo y ancho del país.

Recientemente, Leticia Siciliani le concedió una nota a Georgina Barbarossa en su programa de Telefe, A La Barbarossa y charló de todo. Primero, se refirió a su pasió por la actuación y dijo: "Actuar es mi gran pasión y con el paso del tiempo fui reconfirmando que era realmente mi vocación. Y se ve que es de familia, ya que Griselda Siciliani, su hermana mayor, es una de las actrices más reconocidas del país.

Con respecto a sus inicios en la actuación, Leticia Siciliani comentó que comenzó estudiando con Hugo Midón, ya que Griselda Siciliani también había estudiado con él y quiso seguir sus pasos. "Estudiaba con Hugo Midón porque era un poco el camino que había hecho mi hermana. Sabía que era el mejor en teatro para chicos y adolescentes. Cuando estaba en primer año empecé con él", comentó la joven actriz.

En medio de la charla con Georgina Barbarossa, se le consultó a Leticia Siciliani si tiene algún actor o actriz que considere un modelo a seguir y a quién admire rotundamente. Frente a la interesante pregunta, la joven actriz reconoció: "No sé si ídolo, no creo tener ninguna pero la sigo mucho a mi hermana. Siempre digo que más allá de que sea mi hermana y la amo por eso, la admiro mucho como actriz". Según dice la hermana menor de Griselda Siciliani, considera a su hermana un ejemplo a seguir y admira su trabajo como actriz, además de, por supuesto, amarla por ser su hermana.

Luego de que Leticia Siciliani comentó esta admiración que siente por su hermana Griselda Siciliani, Georgina aportó lo suyo y señaló que es una artista súper completa: "Sí, es polifacética".

Leticia Siciliani continuó su explicación y aclaró que no es por el hecho de que sea su hermana, sino que si no lo fuera, igualmente la admiraría ya que la considera una increíble actriz. "Sé que si no fuera mi hermana la admiraría muchísimo como actriz igual porque me parece excelente. Después, de su generación hay muchas muy buenas como Carla Peterson y Jorgelina Aruzzi", acotó.

Para cerrar, Leticia Siciliani se tomó un momento para invitar a la reflexión y plantear un debate interesante con respecto al talento argentino. Y es que muchas veces no se tiene tan en cuenta lo que sucede dentro del país y se considera que lo extranjero es mejor, cuando en Argentina hay excelentes artistas que la rompen todos los días. "Miro mucho a la gente de acá, me gustan mucho las actrices que tenemos. Me parece que siempre miramos mucho afuera y acá tenemos muchísimo talento", planteó la hermana de Griselda Siciliani.

NL.