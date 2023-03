Gracias a Messi: Adrián Suar y Griselda Siciliani fueron vistos juntos

Adrián Suar y Griselda Siciliani están separados desde hace más de seis años, sin embargo, se los ve cada vez más cerca, lo que despierta rumores de reconciliación. En diciembre pasaron Navidad juntos en Uruguay, aunque ambos dejaron en claro que mantienen una buena relación por Margarita, la hija de ambos.

Pero en esta oportunidad, se los vio juntos en Don Julio, la parrilla que eligió Leo Messi para cenar el lunes por la noche. Adrián Suar, Griselda Siciliani y Margarita Suar compartieron la velada junto al futbolista y su familia.

Adrián Suar y Gustavo Bermúdez junto a la familia de Messi.

"Qué linda cena compartimos ayer. Qué hermoso verlos. Nos reímos mucho con tantas anécdotas. Los quiero", expresó el productor en su cuenta oficial de Instagram, junto a las postales que se tomaron.

En dichas imágenes también está Celia, mamá de Leo Messi, María Sol y Matías, sus hermanos. Aunque también estuvo presente Gustavo Bermúdez. Lo que llama la atención es la cercanía entre Suar y Siciliani que cada vez están más unidos.

Griselda Siciliani, Margarita y Adrián Suar, Celia(mamá de Messi), Gustavo Bermúdez, María Sol y Matías Messi.

La palabra de Griselda Siciliani sobre su vínculo con Adrián Suar

Algunas semanas atrás, en diálogo con "Socios del Espectáculo", Griselda expresó: "Yo creo que se lee bien el cariño que nos tenemos. Por ahí al principio… pero ya pasaron como 6 años. Siempre tuvimos este cariño familiar. Ahora estoy sola".

"Si dicen que estoy con alguien, no hago nada con eso. Yo creo que el que se mete en el quilombo, de verdad, es porque le divierte. Porque hay una manera muy fácil de no entrar en quilombos que es la de no entrar, justamente. Lo que uno sabe es porque los protagonistas quieren que se sepa. No existen más las guardias periodísticas y esas cosas", senteció sobre los rumores de romance.

