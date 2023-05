La reconocida actriz y presentadora de Telefe, Georgina Barbarossa, figura emblemática del mundo del espectáculo nacional, anunció que será abuela por primera vez. La famosa figura de la TV con su carisma y talento ha conquistado a la audiencia durante décadas, dejando una huella imborrable en la industria.

Esta mañana en la mesa de A la Barbarossa, la presentadora no aguantó más y reveló que su hijo Juan será padre por primera vez. Esto, de forma directa, convierte a Georgina Barbarossa en abuela sanguínea, pues recordemos que Mora (19) y Lucas (16), son nietos políticos producto de su relación con Vasco, muerto en 2001.

Juan, Tomás y Georgina.

La felicidad invade la vida de la presentadora: "No me aguanto más, no me aguanto más. Les voy a contar. Voy a ser abuela". La presentadora reveló que su hijo Juan espera junto a su pareja Lucy, una niña que se llamará Julia. Su futura nieta, Julia, nacerá para septiembre u octubre. Su nuera, Lucy, tiene 4 meses de embarazo.

"Llega Julita, estoy feliz, feliz", remarcó en una historia que Pia Shaw compartió con sus fans en Instagram. "Estoy refeliz porque voy a ser abuela. Tenía la noticia muy guaradad, pero ya lo puedo decir, ya lo puedo contar, así que tenemos una felicidad infinita", contó para Gossip, la actriz.

Juan.

A qué se dedican los hijos de Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa estuvo casada con Miguel Lecuna, conocido como Vasco. De este matrimonio (1980 -2001) nacieron sus dos hijos mellizos Tomás y Juan.

Con la trágica muerte de Vasco en el 2001, Geogina se dedicó a criar a sus dos hijos sola. Hoy, con 34 años, Tomás Lecuna y Juan Lecuna tienen caminos muy opuestos al de la presentadora.

Tomás.

Tomás Lecuna se dedica a la fotografía profesional. Su trabajo fotográfico lo vincula más con la vena artística de su madre. Juan Lecuna, futuro padre de Julia, es un bohemio de la vida. También heredó el gusto por lo artístico. Es músico, toca la batería y también canta en el mundo Indie.

Con una vida más alejada de los medios, Juan también trabaja como barista y mensajero. Georgina Barbarossa hoy tiene una nueva alegría para vivir la vida. La noticia de que Julia, su primera nieta de sangre viene en caminó significa mucho para la actriz.

S.A.