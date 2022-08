Este sábado, Leticia Siciliani estuvo invitada a PH Podemos Hablar junto a Florencia Peña, Diego Poggi, Cucho Parisi y Álvaro Navia. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a acercarse al punto de encuentro a quienes “tuvieron que enfrentar prejuicios”, la actriz no dudó en dar un paso adelante y recordar su primer beso con una mujer.

Leticia Siciliani no pudo contener las lágrimas y recordó el día en que se enamoró

“Me quede pensando y dijiste ‘tuvieron que afrontar prejuicios’ y creo que afronté los míos” comenzó diciendo la hermana de Griselda Siciliani, y agregó: “Cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex... Ay Dios, lloro lloro”.

Leticia no pudo contener las lágrimas, y mientras que los otros invitados de PH Podemos Hablar la abrazaban. ” Lloro porque me da nervios hablar. Fue como afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro. Pensaba que mis viejos se morían con eso, y nada que ver. La mejor siempre. Y con la gente, nunca me importaron tanto” aseguró.

“El día que le di un beso a una chica dije ‘Listo me enamoré. Es esto, es lo que me pasaba hace tantos años” comentó la actriz. En ese momento, el conductor de PH Podemos Hablar le consultó si había besado a chicos en otras oportunidades, y Leticia contestó: “Sí, sí, hice mis cosas. Pero no sé, no me sentía del todo cómoda. Sentía que no me enamoraba de nadie, salía con chicos y la pasaba re bien, terminaban siendo mis amigos, pero nada”.

“Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica. Dije ‘Listo estoy tocando el cielo con las manos, es esto’. Y ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, pero fui y se lo conté a todo el mundo. Mis papás estaban de viaje y cuando volvieron se los conté porque no se los quería contar en un email. Si hubiese estado saliendo con un pibe, no hubiera enviado un mail diciendo ‘Che pa estoy saliendo con un pibe’” aseguró la joven, que en ese entonces tenía 20 años.

“Mi mamá super comprensiva. Al toque me preguntó por ella, como se llamaba, que hacía de su vida, y mi papá si fue un poco más reactivo, como si fuese una etapa eso. Empezó a hablar de mil cosas que no tenían un pedo que ver. Estuvo buenísimo, me sirvió para romper un poco con el Edipo con mi papá, y nada los prejuicios en ese sentido” cerró Siciliani.