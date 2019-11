¡Teléfono para Licha! Mica Tinelli quiere ser mamá

Micaela Tinelli vive un excelente presente junto a Lisandro López. La hija de Marcelo Tinelli y el defensor de Boca hicieron oficial su relación hace algunas semanas y ya no se ocultan.

Tan es así, que la diseñadora confirmó que tiene ganas de ser mamá. Mediante sus Insta Stories, la rubia respondió algunas preguntas con sus seguidores y aseguró que ese deseo está latente. "¿Te gustaría ser mamá?" le consultaron y Mica contestó sin dudas: "Sí" y, sobre la cantidad de hijos que le gustaría tener, Mica tiró: "Lo que la vida quiera darme".

Luego, la rubia se refirió a su actual relación con el futbolista y el vínculo que mantiene con Marcelo, hincha de San Lorenzo. "¿Te vamos a ver algún día en el palco de Boca?" fue uno de los interrogantes a la rubia quien sólo respondió con un gesto de su cara. "¿A tu papá le molesta que salgas con un jugador xeneize?" le dijeron y ella respondió sin dudas: "Obvio que no. Papá me apoya en todo lo que a mí me haga feliz", dijo.