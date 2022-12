La tercera temporada de "Emily in Paris" ya está disponible en Netflix, la espera fue de casi un año. Los fanáticos están contentos de poder ver a Emily Cooper en la capital francesa y nuevamente a Lily Collins dando vida al personaje.

Ya confirmada una cuarta temporada, la actriz reveló algo que paso en el set de grabación. En una entrevista en el programa de ‘Late Night with Seth Meyers’, la actriz contó que se rompió un diente, este accidente sucedió porque mordió una manzana demasiado fuerte.

“Era domingo y justo tenía que grabar un primer plano al día siguiente. Estaba todo cerrado y parecía imposible conseguir un dentista de urgencia”, dijo mientras se reía.

“Siguiendo el espíritu de Emily, encontré a un dentista que había estado en un concierto de los Rolling Stones la noche anterior. Fui a su clínica en bicicleta, se limpió rápidamente, me acosté en una camilla y me dijo: “Déjame arreglarte el diente”. La verdad es que hizo un gran trabajo y sorprendentemente no me cobró nada”, terminó la divertida anécdota.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que le pasa algo a Lily dentro del set de "Emily in Paris" porque en la grabación de la segunda temporada tuvo que acudir a un podólogo por dolores en los pies, esto se debía al uso excesivo de zapatos con tacón alto.