Linda Evangelista reveló que quedó “brutalmente desfigurada” y que vive como una ermitaña

Linda Evangelista, una de las top models más famosas de las pasarelas de los 90, vive un verdadero calvario luego de un tratamiento estético que le arruinó su imagen y su carrera para siempre.

La modelo vive actualmente como una ermitaña y hace siete años que no la vemos en eventos públicos y red carpets. Sin embargo, Evangelista decidió romper el silencio y hablar sobre la situación que atraviesa.



A través de sus redes sociales, la modelo de 56 años habló del tema. En su perfil de Instagram, Linda escribió: “Hoy doy un gran paso corrigiendo un daño que he sufrido y que llevo guardándome para mí misma durante cinco años”, arrancó en su extenso texto.

“A todos mis seguidores, que se preguntan por qué no trabajo mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso, la razón es que estaba brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo prometido. Aumentó (no disminuyó) mis células de grasa y me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras, muy dolorosas, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, `irreconocible´”, aseguró la modelo revelando que fue ese tratamiento que usan muchos centros de estética los que acabaron con su imagen.



En su relato, Evangelista aseguró que ese tratamiento le provocó una enfermedad. “Desarrollé hiperplasia adiposa paradójica, o PAH [por sus siglas en inglés], un riesgo del que no me advirtieron antes de someterme al procedimiento”, contó. “La PAH no solo destruyó mi forma de ganarme el sustento, sino que me hizo caer en una honda depresión, una profunda tristeza y en las más bajas profundidades del autodesprecio”, siguió revelando el peor momento que estuvo atravesando.

“En el proceso, me convertí en una ermitaña. Con esta demanda, doy un paso al frente para liberarme de la vergüenza y para hacer pública mi historia. Estoy muy cansada de vivir de esta manera. Me encantaría salir por la puerta con la cabeza alta, pese a que ya no parezca yo misma”.



La exitosa carrera de Linda Evangelista

La modelo fue una de las grandes reinas de las pasarelas de los 90 junto a otras top models de la talla de Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington y Elle McPherson.



Mientras actualmente el resto de sus contemporáneas sigue trabajando en el mundo de la moda y viven de su imagen, el camino de Evangelista dio un giro rotundo, y a pesar de que desfiló para los más grandes y posó para los principales fotógrafos, su vida está lejos de esa gloria que una vez viió.