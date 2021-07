Lio Pecoraro contó que estuvo al borde de la muerte mientras estuvo internado por leucemia.

Luego de tener problemas cognitivos durante la emisión de su programa, Lio Pecoraro comenzó a hacerse estudios y los médicos descubrieron que padecía Leucemia Promielocitica y la batalla del conductor comenzó y hoy en "Los Ángeles a la Mañana" contó detalles de cómo fue su internación y recuperación y su trasplante de médula.

"Al comienzo sólo lo sabían mi familia y mi productora una vez que estuve en el hospital de Clínicas grave el video donde le conté a todos que estaba enfermo para ayudar a las personas que estaban en la misma situación. Desde el primer día me aferré a una convicción a la frase decretado, sanado y curado, eso me mantuvo con esperanzas y sabiendo que iba a estar todo bien".

Lio que en abril se sometió a un trasplante de médula contó que mientras estuvo internado casi pierde la vida por una bacteria: "Estuve al borde de la muerte por una bacteria que me agarró en el hospital. Pero yo seguía con mi decreto y mi familia no podía estar para acompañarme por la pandemia porque están todos en Santa Fe. Yo puse mi decreto y creo en el milagro y hoy estoy bien gracias a la gente que me ayuda y me empuja", reveló y afirmó que cuando le dieron el diagnóstico "se me fue el mundo abajo".

Lio habló en exclusiva con LAM.

Gran noticia para Lío Pecoraro: una persona especial será su donante de médula

En octubre del 2020, el periodista Lío Pecoraro, anunciaba en sus redes sociales que había sido diagnosticado con una especie de Leucemia. Lejos de deprimirse, se sometió a los diferentes tratamientos médicos, a los que acompañó con una frase que acuñó: "Decretado, ganado, sanado":

Días atrás Lio habló de los difíciles momentos que tuvo que atravesar, con quimioterapia y otros métodos para poder sanar. Optimista, compartía cada parte del proceso con sus seguidores.

"Desde el día uno compartí el proceso que me tocó atravesar y que pude salir adelante y estoy muy feliz por ello, pero me quedaba una etapa y les voy a contar de qué se trata y es una cuarta consolidación y se llama intercambio medular. Voy a trasplante de médula con mi hermana con quien somos compatibles. Es una bendición de Dios en una situación así poder tener a una persona que pueda ser donante. Hay que concientizar sobre la importancia de donar médula y lo sencillo que es", siguió.

"Laura, mi hermana menor, me acompaña en este hermoso acto de amor. Tenemos todos los estudios realizados. Ésto será en los próximos días en la Fundación Favaloro y sentía las ganas de compartirlo con ustedes que me acompañan desde el día uno en todo este proceso que atravesé sobre lo que me ocurría, que yo contaba, me parecía sumamente importante poder contarlo", decía con entusiasmo.

"Éste va a ser el sello definitivo a mi decretado, ganado y sanado que impuse desde el día uno. Los milagros existen, los médicos y la medicina existen y la fe y el cariño de todos ustedes. Los que donaron sangre, oraron, pidieron por mi. Es importante aferrarse a la fe", siguió.

Con el optimismo que lo caracterizó desde el primer momento, Pecoraro también dejó un mensaje conciliador: "Yo sabía desde el día uno que iba a sanar. Valoren lo que tienen: la vida, amigos, familia, den amor, sean lindas personas. Estoy muy feliz de que mi hermana Laura pueda ser quien me va a dar un poco de su vida para darme vida a mi", manifestó con emoción.

Para finalizar, dijo: "Es el sello para poder ponerle la estampa a este gran decretado, ganado y sanado que desde el día uno yo determiné que así iba a ser y así fue".

