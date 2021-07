La convocatoria para Bake Off acaba de comenzar y la producción se encuentra cerrando los últimos detalles de la esperada vuelta del programa culinario a Telefe. Lo cierto es que este regreso viene con cambios ya que Damián Betular no sería de la partida y en su lugar ingresaría una nueva figura de la pastelería.

Por el momento, la única certeza es que Paula Cháves será la conductora de la tercera edición, tal como lo hizo en las dos anteriores. De los jurados, Christophe Krywonis es uno de los que volvería al programa como en las temporadas anteriores, mientras que resta saber si Pamela Villar será de la partida.

La renovada vuelta de "Bake Off": Damián Betular no sería parte del jurado

Claramente, la ausencia que más resonará en el jurado será la de Damián Betular que se quedaría solo con MasterChef Celebrity y cedería su lugar a otra figura de la pastelería: Osvaldo Gross.

Otro de los nombres que está en danza para el jurado es el de Dolli Irigoyen que durante su paso por MasterChef Celebrity logró gran aceptación por parte del público, lo que la convierten en una candidata de lujo para ocupar el lugar que quede vacante o sumarse como cuarta jurado.

Paula Chaves contó qué es lo más que cuesta de la maternidad con Filipa

Paula Chaves contó su experiencia de madre de su tercer hijo junto a Pedro Alfonso y reveló que con Filipa algunas cosas le dan más trabajo. En esta oportunidad, la modelo contó que le cuesta mucho hacerla dormir.

"Y yo así. Siento que estoy todo el día intentando que se duerma. Respetar sus siestas. Hacer que a la noche ella duerma mejor. Pero qué laburo es dormirla", confesó la conductora de 36 años en las historias de su Instagram.

Luego, la figura televisiva detalló: "No me acordaba de esta etapa. O ninguno fue tan duro para dormir como ella. Igual me pasa que me olvido de todo lo malo".