Lionel Messi rompió el silencio por primera vez después de haber ganado la Copa del Mundo y habló de cómo vivió Qatar. Desde la derrota contra Arabia Saudita, las peleas en el partido contra Holanda y hasta los pensamientos que se le cruzaron por la mente en el último penal pateado por Gonzalo Montiel.

Lionel Messi conversó cara a cara con Andy Kusnetzoff, quien viajó a París para entrevistar al 10 de la Selección, y habló de todas las emociones que atravesaron por su cuerpo durante el torneo y una vez que llegó a Argentina para el paseo en caravana. "Se dice que no la podés tocar, mirar, ni nada. Ya podía hacer todo eso. Aparte la vi ahí que brillaba, sobresaltaba en ese estadio hermoso", expresó Lionel sobre el beso que le dio a la copa luego de que le entregaran la medalla.

Lionel Messi en los festejos de la caravana en Buenos Aires

Cansado y con esperanzas, Messi aseguró que en la tanda de penales contra Francia se le cruzaron "Muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada". El "Ya está" que el 10 dice mirando al palco de su familia y gesticulando con sus brazos, luego de que Montiel convirtiera el penal, significó para Lionel el cierre ideal de su carrera. "Conseguí todo con la Selección, en el Barcelona. Conseguí todo en mi carrera. Fue cerrar de manera única", reiteró el capitán.

Lionel Messi en el vuelo de regreso

El rosarino contó que, a diferencia de otros mundiales, siempre se sintió muy tranquilo y bien acompañado. Con su esposa e hijos hablaba todas las noches antes de un nuevo encuentro, pero, por cábala o no, no hablaban de los partidos. La amistad que creció entre los jugadores del plantel fue fundamental para el trabajo en equipo que se vio reflejado en la cancha. Incluso, Lionel Messi aseguró que el acompañamiento del Kun Agüero también fue importante para él.

"Con el Kun arreglamos que después del primer partido íbamos a hacer (el streaming), pero después de lo que pasó con Arabia le dije para más adelante. Esta bueno acercarse así a la gente porque se vio distendido y es lindo. Demuestra el grupo que se armó y lo lindo que es estar en la Selección", explicó el 10 de La Scaloneta.

Thiago y Mateo Messi besando la copa

Lionel Messi contó que sus hijos más grandes "Vivieron el mundial como hinchas argentinos". Con la euforia en la sangre y el cántico "Muchachos", Thiago, el mayor, acompañó a su papá con la ilusión mundialista que nos llevaba cada vez más cerca de la final. Mientras que Mateo, el segundo, comenzó a sacar cuentas luego de la derrota en el debut.

A su vez, Lionel Messi se mostró arrepentido por sus dichos hacia Van Gaal, ex DT de Holanda, y el famoso "Anda pa allá bo..." en las puertas del vestuario. "No me gustó haberlo hecho. Pero son momentos de muchos nerviosismos y muchos reaccionan de distintas maneras", sentenció el marido de Roccuzzo.

Cómo vivió Lionel Messi los festejos en Argentina

El capitán de la Selección contó que les pareció muy largo el viaje de regreso hacia Argentina. En sus cabezas se cruzó la idea de "Imaginate este viaje si hubiéramos perdido", pero justamente fue eso, una idea. Aun sintiendo las emociones de aquella vez, Lionel confesó que se sorprendió por la cantidad de gente que fue a celebrar en las calles con el plantel. "Fue una locura porque ves la felicidad de la gente. Gente grande, chica y de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable, se les veía en la cara", finalizó Messi.

