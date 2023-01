Es tradición que todos los veranos Mirtha Legrand viaje a Mar Del Plata a ver las obras teatrales de la temporada. Con su esperada presencia, la conductora ayuda muchísimo a que el público conozca las producciones del momento y su visto bueno llena de orgullo a los actores. Es por eso que nunca tiene problema en subir al escenario a comentar sobre la obra y, a la salida del teatro, charlar con la prensa.

Recientemente, fue a ver 39 Escalones, una comedia policial protagonizada por Facundo Arana, Guillermina Valdés, Fredy Villareal y Maxi De La Cruz. Mirtha se mostró muy a gusto con la obra y agradeció a todo el elenco por el espectáculo, destacando la actuación de Valdés. Una vez finalizada, La Chiqui habló con Socios Del Espectáculo y dio la gran primicia de que había conseguido la camiseta autografiada de Lionel Messi.

Mirtha Legrand habló con la prensa a la salida del teatro.

“Tengo una noticia… Eso debí haber dicho de entrada”, lanzó Legrand desde su auto con la ventanilla baja. “El lunes tenemos la gran gala y conseguimos la camiseta de Messi autografiada”, continuó explicando, refiriéndose a la gala solidaria del Hospital Materno Infantil de Mar Del Plata.

“La mamá me llamó para decirme que me admira mucho, yo pensé que me tomaba el pelo, pero era Celia. Se nos ocurrió pedirle la camiseta y hoy nos llegó. La vamos a rematar para el hospital”, reveló Mirtha sobre cómo consiguió la firma del ídolo de futbol.

El regalo de Messi sin dudas será una de las estrellas del evento solidario, que se llevará a cabo el lunes 30 a las 9 en el Salón Real De Costa Galana. Mirtha estará presente ayudando, como siempre, y actuando de madrina de la fundación FUNDAMI.

H.O