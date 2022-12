El mensaje de Lionel Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022

En su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi ​compartió unas emotivas palabras tras el triunfo de Argentina ante Francia en los penales. Previamente, había hablado con Tití Fernández en la TV Pública.

"CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", comenzó diciendo el capital de la Selección de fútbol.



"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron con nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!", sostuvo Lionel Messi.

"VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!! Nos estamos viendo muy pronto….", acotó al final.

Lionel Messi habló para la TV Público y lo hizo con el periodista Tití Fernández. El número 10 de la Selección Argentina dio el partido de su vida, hizo el mundial de su sueño y le trajo, junto a toda la Scaloneta, la tercera Copa del Mundo.

Tras ganar el partido, con alargue y luego con penales, Lionel Messi habló sobre el resultado final: "Es impresionante, es impresionante que pueda terminar de esta manera. Lo dije en algún momento, sabía que Dios me lo iba regalar (la Copa del Mundo). No sé porque lo sentía y lo presentía que iba a ser esta", comentó La Pulga.

"Una vez más Dios me hizo dar una felicidad enorme", declaró Messi. Sobre cómo vivió el partido dentro de la cancha, el capitán de la Scaloneta dijo: "Fue un partido muy raro cuando nos pusimos 2 a 2, igual que la otra vez contra Países Bajos, y después cuando nos pusimos en ventaja en la prórroga y de nuevo el empate, pero bueno...".

"Se hizo desear pero es lo más lindo que hay", agregó el número uno del mundo, que es argentino. Lionel Messi, orgullo nacional y una victoria merecida para La Pulga.

Lionel Messi no se aguantó las ganas de besar la Copa del Mundo

La primera foto de Lionel Messi besando la Copa del Mundo le dio la vuelta la mundo. El número 10 de la Selección Argentina, una vez subió a recibir su premio como el mejor jugador del Mundial Qatar 2022, pasó por el frente de la copa de oro y la beso.

Messi cumplió el sueño de ser campeón del Mundo, lo soñó y ahora es de él, la tercera estrella, luego de volvernos a ilusionar, es nuestra, de la albiceleste gracias a todo un equipo liderado por el mejor del Mundo. De Rosario, Argentina, para el Mundo.