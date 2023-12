Lionel Scaloni se convirtió en uno de los ídolos de los fanáticos del fútbol luego de dirigir a la Selección Argentina a convertirse en campeona del mundo. Sin embargo, no todo fue color de rosas para el director técnico.

"El stress y las presiones que sufrimos durante todo el Mundial me terminaron repercutiendo en la salud", expresó Lionel Scaloni en primera instancia en diálogo con ex goleador italiano Christian Vieri para Bobo TV.

Lionel Scaloni en el mundial de Qatar 2022.

El problema de salud que enfrentó Lionel Scaloni

"Después del Mundial, y guarda, quiero aclarar que después del Mundial y no ahora, sino a finales de enero, algo me salió en la barriga. Un herpes me dijeron los médicos, por todo lo vivido un mes antes. Es que cuando a uno le baja la adrenalina y está más relajado, todo puede llegar a afectarlo", agregó Lionel Scaloni con total naturalidad.

Como si eso fuera poco, Lionel Scaloni manifestó: "Es que con la camiseta argentina hay que jugar con el corazón, con todo lo que hay. Porque para el futbolista, la Selección es una invitación y si venís, es con placer, de una manera diferente a lo que hacés en tu club. Y nuestra función fue, al ver que teníamos jugadores de buen pie, como saber juntarlos".