Lionel Scaloni sorprendió hace días, luego de que tras la victoria de la Selección Argentina 1-0 ante Brasil, en conferencia de prensa pusiera en duda su continuidad como director técnico de la albiceleste.

Sus dichos generaron ruido dentro de la Asociación de Fútbol Argentino y mucho se ha especulado sobre los motivos que llevaron a Scaloni a ventilar una apresurada decisión. Uno de los periodistas que dio luz sobre este escándalo fue Eduardo Feinmann en su programa de radio Mitre. El comunicador aseguró que el director técnico se sintió muy incómodo con la decisión de los jugadores de pausar el juego en el momento de las confrontaciones violentas entre hinchas argentinos y la policía militarizada de Río de Janeiro.

“Él sintió que se olvidaron de él. Los jugadores lo dejaron a un costado, ni lo consultaron. El propio Scaloni se habría sentido muy incómodo al ver lo que pasó con el equipo. La pregunta que le hicieron a Scaloni fue una hijaputez y completamente desubicada. Le dolió que le hayan dicho cobarde y cagón. Lo querían ensuciar y embarrar con la elección y él no tiene nada que ver", mencionó Feinmann en su espacio radial.

Gastón Edul reveló por qué Lionel Scaloni quiere renunciar a la Selección Argentina

Por otra parte, la tarde de este domingo, Gastón Edul estuvo en la Mesaza de Juana Viale en El Trece y aportó más detalles de la crisis que existe entre el presidente de la AFA, Chiqui Tapia y Lionel Scaloni.

El periodista deportivo aseguró que la advertencia del entrenador no fue por motivos políticos: "A mi me confirman de los dos lados que no fue un tema de política. Si Scaloni está en duda es por cuestiones del día a día, que lo venían desgastando hace tiempo. Fue muy sorpresivo la manera y el contexto en que lo anunció".

Asimismo, agregó: “Él éticamente es impecable. Hizo esto porque quería ser escuchado, principalmente por los dirigentes. Con el plantel está bien. Hay diferencias de criterios en algunas cuestiones con el presidente, no tomaría lo que dijo literal. Hay cosas que quieren que cambie”

Finalmente, Gastón Edul reveló que Lionel Scaloni se reunió con su equipo técnico para conversar cómo será el futuro con la selección. "Ya se juntó con su cuerpo técnico. Está plantado fuerte en lo que quiere que se cambie. Hay un tema económico que no es de salario, pero sí de algunos premios que se pagaron en otra menuda y además quiere jugar amistosos con rivales de clase A y que no sean eventos comerciales", destacó.

