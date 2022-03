En Argentina no solo la política genera una grieta entre las personas, con su música, L-Gante también ha dividido las aguas en este último tiempo. Hace poco Raúl Lavié salió a criticarlo duramente: “Él cree y dice que es cantante” comentó y agregó que lo suyo es una fama momentánea: “De pronto viene otro y lo suplantó”, expresó.



Quien se sumó a las fuertes críticas es nada menos que Lito Vitale, toda una autoridad a la hora de hablar de músicos de calidad. En charla con Andrea Falcone en Jubilados TV (domingos 9:00hs por América TV) dejó en claro su postura: “No me emociona para nada”, reveló.

Lito Vitale se sumó a las críticas a L-Gante: "Lo que trasmite en sus letras no tiene nada que ver con mi realidad"



El reconocido músico creador de “Ese amigo del alma” no dudo en enemistarse con el contenido de los versos y del estilo del músico argentino del momento. “Lo que sucede con algunas expresiones nuevas no es que no me gusten, no me emocionan”, declaró. “Por ejemplo, lo que L-Gante trasmite con sus letras para mi tienen que ver con algo que no pasa por mi vida, que no tiene nada que ver con mi realidad, y que no me interesa particularmente”.



“Me parece que es alguien que está muy bien, que es un artista popular que evidentemente es la voz de un montón de gente que disfruta de eso”, aclara Lito.” Respeto lo que hace por una cuestión que a mí no me gusta censurar a nadie, pero personalmente me gustan otras cosas", señaló.

Sin embargo, sí reconoció el talento de otros músicos jóvenes del momento. ”Por ahí algunas canciones de “Cazzu”, de “Nicki (Nicole)”, de “Conociendo Rusia”, lo que plantea “Wos” en sus letras también me parecen más interesante, voy más por ese lado dentro de los artistas nuevos” comentó Vitale distanciándose del lado de la música de L-Gante.