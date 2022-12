Lizardo Ponce cara a cara con Agustín de Gran Hermano

Agustín Guardis fue el último eliminado de Gran Hermano, pese a que era uno de los más queridos término por decaer el cariño de la gente porque él había mencionado tener un drive con fotos de chicas lo que hizo estallar a los fans que decidieron sacarlo. Lizardo Ponce es uno de los famosos que comenta siempre sobre el programa en Twitter.

En el programa que conduce Andy Kusnetzoff, les toco al periodista y al ex hermanito el CARA A CARA. Lizardo no se la dejó pasar a Agustín y le dijo: "Te comparás conmigo, y mi caso es completamente diferente. Yo soy homosexual y a mí me discriminaban marcando algo que realmente era... En tu caso, hablar de ciertas cosas que no entran en ningún juego, ni en la televisión ni por fuera, no tiene justificación alguna. Por más que te hayan dicho cualquier cosa".

Para después preguntarle: "¿Por qué te dolía tanto que hablen de tu sexualidad? Si supuestamente aclaraste que sos heterosexual, que te gustaban las mujeres, tenías novias…". Esta pregunta incómodo a Agustín que respondió: "Fue algo que dije y estuvo pésimo... Se notaba que estaba mal por lo que estaba pasando, obnubilado por el juego y esto es lo que más me pesa en el alma. Sabía que era muy feo lo que había dicho. Me equivoqué, pagué y la gente me lo hizo saber. Me siento horrible".

Lizardo volvió a descolocar a Frodo con su respuesta: "Lo que no entiendo es cómo querés entrar a un juego en el que te desconocés, hacés y decís cosas tan tremendas. Si sabés que intentaste jugar, dijiste barbaridades repudiadas por toda la gente, ¿cómo se te ocurre volver a entrar?... El error es que creas que el juego es solamente la estrategia. La gente no ve a un jugador"