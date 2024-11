Victoria Villarruel desmintió su supuesto casamiento con Sebastián Bajcetic: "Si no llego a la iglesia arranquen la fiesta"

Yanina Latorre reveló en LAM, este lunes 4 de noviembre de 2024, que Victoria Villarruel estaría planeando su casamiento, la cual sucedería antes de fin de año y no tendría ningún invitado ni famoso ni el Presidente Javier Milei.

La panelista informó que la Vicepresidenta de la Nación se casaría con su actual pareja, Sebastián Bajcetic. La ceremonia tendría lugar el próximo 8 de diciembre en una fraternidad religiosa.

Sebastián Bajcetic es un bodeguero salteño e ingeniero y estaría en pareja con Victoria Villarruel hace seis meses. Yanina Latorre contó que la ceremonia por civil se realizaría el 8 de diciembre en la provincia de Salta. Y la ceremonia religiosa estaría programada para el 12 de diciembre de 2024 en una iglesia de la provincia de Buenos Aires.

Además, Yanina Latorre contó que Sebastián Bajcetic fue parte de una fraternidad religiosa y, es por esto, que la familia de él no estaría de acuerdo con este casamiento con Victoria Villarruel.

"La boda va a ocurrir en Salta el 8 de diciembre, el día de la Virgen, porque son muy religiosos. Se van a casar en la sede de la fraternidad. Solo va gente de la congregación y ningún político", contó Yanina Latorre en el programa del lunes 4 de noviembre de 2024 en LAM.

Además, Yanina contó que la familia de él no estaría de acuerdo ya que Victoria Villarruel no estaría en condiciones de hacer vida de ama de casa y, además, su decisión de no tener hijos sería otra complicación. "Ella tiene una vida mundana, política. Es la vicepresidente de todos los argentinos y además no quiere tener hijos. Lo ha dicho varias veces", explicó Latorre.

Victoria Villarruel desmintió su casamiento con Sebastián Bajcetic

La vicepresidenta de la Nación no tardó en escribir en su cuenta de X y desmentir la información que contó Yanina Latorre en LAM. Al momento que la panelista estaba brindando los datos que le habían llegado sobre el casamiento de Victoria Villarruel, la presidenta del Senado les respondió por la red social X.

"Se casa la Vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel el 8 de diciembre en Salta", escribieron en la cuenta de X del programa LAM. Unos minutos después, Villarruel les contestó este posteo desmintiendo su supuesto casamiento.

"Me estoy enterando por uds de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la iglesia arranquen la fiesta", escribió la Vicepresidenta en X. En el mismo momento, Yanina Latorre aclaró que la mano derecha de Villarruel le desmentía los planes de casamiento y, también aclaró, que Victoria no estaría en pareja con Sebastián Bajcetic.

