Pampita es noticia desde su escandalosa separación con Roberto García Moritán y, luego, por su vínculo amoroso con el polista Martín Pepa. Esta nueva relación de la modelo avanza de forma progresiva, aunque ella no haya confirmado nada hasta el momento.

Pampita y Martín Pepa

La mamá de Anita García Moritán no confirma su noviazgo con Martín Pepa pero ya se mostró, públicamente, con el polista en varias ocasiones. La primera salida fue al Teatro Colón con amigos y familiares de él, después se los vio cenando en Gardiner y saliendo a bailar a Tequila, pero siempre con amigos.

Pero, el pasado fin de semana, Pampita y Martín Pepa tuvieron su primera salida pública solos. La modelo y el polista fueron vistos caminando juntos yendo a un espectáculo deportivo, a los dos se los veía sonrientes y pasándola muy bien.

Pampita y Martín Pepa disfrutando de su primer salida pública juntos

Pampita y Martín Pepa asistieron a un partido de polo por la segunda fecha en Palermo: "La natividad contra la Aguada". El polista fue a ver a dos de sus amigos, Pedro Falabella y Facundo Pieres. La modelo y Pepa se sentaron en uno de los mejores palcos del lugar para disfrutar del partido y se retiraron minutos antes de que el encuentro finalice.

El look de Pampita para viajar en avión

Después de su primera salida pública, a solas, con Martín Pepa, Pampita emprendió un nuevo viaje para seguir cumpliendo con sus compromisos laborales. La modelo no contó cuál es su destino final, pero si subió historias, a su cuenta de Instagram, donde deja ver el look que eligió para viajar cómoda y relajada.

Pampita fue por un outfit casual pero no deja de combinar y armar su look con criterio. La modelo muestra su pasión por la moda en todos los looks que selecciona para distintas ocasiones que se le presentan. Era de público conocimiento que a Pampita se le venían varios meses de estar viajando por el mundo, acompañando a diferentes marcas que la contrataron.

La modelo fue por un look cómodo y eligió los colores neutros. Pampita lució un jean oxford clarito y lo combinó con un sweater finito, con capucha, color beige. Para completar con el outfit y estar cien por ciento cómoda, la exmujer de Roberto García Moritán, lució unas zapatillas blancas con un detalle en la parte trasera de color marrón.

El look de Pampita para viajar en avión

Como accesorios, Pampita eligió un bolso de mano en tonos marrones y unas gafas de sol del mismo color para combinar el look en su totalidad. Obviamente, la modelo viajó sin maquillaje y con el pelo suelto para seguir con esta onda casual. Sin dudas Pampita estará muy cómoda en el viaje ya que estuvo en lo correcto al momento de elegir su look.

C.S.