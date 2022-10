Lizardo Ponce mandó al frente a Jujuy Jiménez y confesó que "le gusta alguien"

Sofía Jujuy Jiménez fue una de las participantes de The Challenge, el nuevo reality que conduce Marley para Telefe y que se grabó hace algunas semanas en Uruguay.

Aunque aún no hay fecha de emisión del ciclo, comenzaron a correr rumores de romance entre los participantes del programa. Los indicios comenzaron en redes sociales cuando Lizardo Ponce "mandó al frente" a Jujuy Jiménez y le preguntó si le gustaba alguien.

Mediante Insta Stories, el influencer increpó a la modelo quien, entre risas, dio a entender que le gustaba Oky, otro de sus compañeros en The Challenge.

Oky es un reconocido streamer y famoso en el mundo de Twitch, quien hizo una transmisión junto a la modelo en la que la química quedó más que evidente, tal como publicaron en la cuenta Chusmeteando.

Quién es Oky, el supuesto nuevo amor de Jujuy Jiménez

Octavio Juan Appo, conocido como Oky, es tucumano, tiene 22 años y se define a sí mismo como streamer y músico.

Además de dedicarse al mundo del stream, Oky también comenzó su carrera en la música y tiene un canal de YouTube con más de 480 mil suscriptores.

Sobre su creciente éxito, Oky habló con Perfil.com y explicó. “Crecer en la plataforma, es algo muy difícil. Más que nada, que la gente se suscriba. Si tanto te fijas en los números, te volves loco. No miro la cantidad de viewers ni tampoco los comentarios. Yo hago contenido y flasheo lo que me pinta en el momento. Mientras pueda seguir viviendo de esto y me deje plata, para mí está bien”, disparó.