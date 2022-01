Lizy Tagliani anunció su separación de Leo Alturria. Mediante un comunicado en sus redes sociales, la conductora dio la noticia que dejó sorprendido a todos.

"Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma el amor mutó pero aun sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros jajjajajajjaja", escribió Lizy Tagliani en sus redes sociales.

En dicha publicación se puede ver a la ex pareja en su último viaje a Europa, en donde Lizy Tagliani acompañó a Marley en el programa "Por el Mundo".

Por su parte, Leo Alturria se hizo eco del anuncio de Lizy Tagliani y comentó la publicación: "Sos terrible, te van a escribir no lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque si, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero"

La historia de amor de Lizy Tagliani y Leo Alturria

Lizy Tagliani y Leo Alturria se conocieron en los pasillos de Telefé cuando en abril del 2019, él participó del ciclo Minuto para ganar, conducido por Marley y Noelia Marzol. Meses más tarde, la actriz lo presentó oficialmente en el living de Susana Giménez, en donde hablaron de todos sus proyectos como pareja.

En 2021, la ex pareja anunció su compromiso y lo presumieron en las redes sociales. Tiempo después, Lizy Tagliani y Leo Alturria expresaron en una entrevista sus emociones ante el deseo de ser padres. Sin embargo, ella en diálogo con Susana Roccasalvo, contó que la maternidad no le seduce y enumeró los motivos por los que no traería un hijo al mundo. “No es una necesidad que tenga, nunca la tuve”, arrancó Tagliani, que remarcó: “Pero, como te digo, si hay un nene y la opción soy yo, es como que sí, obvio. No lo dudaría y trataría de hacer las cosas lo mejor posible”.

"Lo que pasa es que no tengo capacidad para poner límites. No sé”. “Algo criado por mí sería lo peor que le puede pasar a este mundo”, soltó, sincera.

A modo de comparación, Lizy Tagliani señaló que, como le cuesta mucho criar a sus perros, se ve incapaz de tener un hijo. “No quiero compararlo con mis perros, pero yo a mis perros no les puedo decir a nada que no, entonces no podría. Que se encargue Leo de última”, sentenció.