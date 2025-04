Lizy Tagliani contra Viviana Canosa: la carta documento, en exclusiva en Revista CARAS

Lizy Tagliani y Viviana Canosa enfrentan una fuerte batalla mediática que ahora escaló a un nivel judicial. En medio de las graves acusaciones de la conductora de El Trece contra el rostro de Telefe, en las últimas horas, se supo que sus abogados accionaron legalmente.

En este sentido, Lizy Tagliani le envió una carta documento a Viviana Canosa en la que la intima a no mencionar más su nombre, tanto el de nacimiento como el que usa diariamente. CARAS conoció que la presentadora de La Peña de Morfi cuenta con dos abogados, uno penal y otro judicial, quien firmó la querella que se presentó este domingo y se tramitó en CABA. Asimismo, se tuvo acceso exclusivo a dicho material que indica lo siguiente:

"Me dirijo a usted con motivo de las expresiones agraviantes, calumniosas, y la falsa imputación de la comisión de varios delitos concretos proferidos hacia mi persona, mencionándome por mi nombre de vida (Lizy Tagliani) y esgrimidos por usted durante la emisión del programa televisivo "VIVIANA EN VIVO el día 11 de abril de 2025, de 14.45 a 16:30 hs., transmitido en Canal 13; en el cual me menciona como autora del delito de robo y sugiriendo otros ilícitos aún más graves, dedicando todo el programa a agraviarme y calumniarme con clara intención dolosa, profiriéndome asimismo amenazas".

Carta documento de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa | Exclusivo de CARAS

La carta expresa que las acusaciones que Viviana Canosa hizo en su programa "importaron una clara voluntad y conciencia de efectuar una imputación falsa y argüida previamente. Su conducta se llevó adelante con planeamiento de efectuar una imputación falsa, en cuyo caso estamos en presencia del delito civil de calumnias e injurias, reparable por esa vía por los daños causados a mi persona y a mi familia, tanto en el honor, integridad e imagen".

Según Lizy Tagliani, estos señalamientos causaron un grave daño a su persona y de persistir, accionará judicialmente por una reparación."Dichas falsas imputaciones han sido efectuadas con conocimiento de la falsedad y con la temeraria despreocupación respecto de la verdad o falsedad de la noticia predicada, lo que convierte a los antedichos en responsables civil y eventualmente penal de los daños causados hacia mi persona y familia. Sin perjuicio de lo hasta aqui expuesto, y siendo mi más intima voluntad evitar la sucesión y agravamiento de los daños ya causados a mi imagen, honor y reputación, intimo a que de inmediato cese en la difusión de las calumnias e injurias que se esbozaron en el programa citado", manifiesta el documento.

Finalmente, Lizy Tagliani le exige a Viviana Canosa que se abstenga de mencionar su nombre directa e indirectamente, bien sea por su nombre de nacimiento o el que usa diariamente. Por otra parte, Lucas Bertero y Artear (compañía que opera El Trece) también recibieron una carta documento, en las que la conductora intima al canal a disponer de los medios necesarios para que tanto el periodista como la presentadora de Viviana en Vivo no continúen efectuando manifestaciones "tendientes a generar un descrédito" hacia su persona.

Carta documento de Lizy Tagliani contra Lucas Bertero | Exclusivo de CARAS

Carta documento de Lizy Tagliani contra El Trece | Exclusivo de CARAS

Cómo inició el conflicto entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani

Viviana Canosa abrió una caja de Pandora contra Lizy Tagliani y la acusó de ladrona. En su programa del pasado viernes 11 de abril en El Trece, la conductora soltó una grave acusación: "Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares", aseguró.

Tras esto, Lizy Tagliani, con la voz quebrada respondió el domingo en La Peña de Morfi, de Telefe. Al inicio del espacio dominical, manifestó estar triste y reveló no querer estar en el aire, no obstante, aprovechó el vivo para iniciar su descargo contra Viviana Canosa. "Yo sé quién soy, estoy muy segura y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa y tener la vida que tengo también (..) No quería dejar pasar. Obviamente, me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona".

Lejos de que las aguas de este río revuelto se calmaran, Canosa este lunes volvió al ataque y ventiló graves acusaciones contra Lizy, asegurando que el rostro de Telefe, tuvo vínculos con menores de edad, incluso la amenazó con difundir un video en donde confirma sus señalamientos. "Voy a presentar en Comodoro Py todos los videos que tengo y me llegaron. Me dicen que habría un video de menores con alcohol y drogas. ¿Será verdad que algunos famosos traerían pibitos rusos que llegan a la Argentina y son entregados a chicas trans?", enfatizó.

El envío de una carta documento contra Viviana Canosa es la clara respuesta judicial por parte de Lizy Tagliani, quien alega que todo se trató de un plan para dañar su imagen y su nombre. El escándalo continúa y no hay señales de que esto termine pronto.

AM