Este domingo 13 de abril, La Peña de Morfi tuvo un arranque completamente atípico. Lejos de la alegría que suele caracterizar al ciclo, Lizy Tagliani abrió el programa visiblemente afectada y al borde de las lágrimas, tras la grave denuncia pública que realizó Viviana Canosa, quien la acusó de haberle robado dinero de una carta y de hablarle a su ex.

Apenas comenzó la emisión, Lizy se dirigió directamente al público para hacer su descargo, negando rotundamente las acusaciones. Lo hizo con la voz quebrada, en un momento de gran vulnerabilidad emocional.

El descargo en vivo de Lizy Tagliani en medio de las acusaciones por parte de Viviana Canosa

“Hoy más que nada quería hablar un poquito con ustedes, con mis compañeros ya hablé antes, ahora me gustaría hablarle a la gente que está ahí en su casa apoyándonos y mirándonos como siempre. Honestamente les voy a decir la verdad, obviamente saben lo que está sucediendo en estos días”, expresó.

Tagliani hizo especial énfasis en el orgullo que siente por su apellido, por su madre, su esposo y su hijo Tati. En medio de un comienzo cargado de tensión emocional, la producción decidió cortar brevemente para que la conductora pudiera recomponerse.

“Estoy triste, no pensé que esto pueda pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservero mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros de los trabajos, clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, su cariño, su afecto, su confianza, y de la mayoría aún sigo siendo amigas”, señaló.

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando Lizy Tagliani levantó la mano temblando y habló desde lo más profundo de su ser. “Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerza en los días que estoy viviendo. Yo sé quién soy, estoy muy segura, y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa, y tener la vida que tengo también”.

Con dolor y angustia, la conductora pidió disculpas al equipo y reafirmó su disposición total a esclarecer la situación: “Les pido disculpas a mis compañeros y a toda la gente que tengo que hacer pasar este momento. Pero, no quería dejar pasar que obviamente, me pongo a disposición de lo que sea, y lo que sea necesario para que todo se aclare y quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona. Que pude construir gracias a ustedes una familia, gracias a ustedes pude ser quien soy. Yo soy payaso, soy atolondrada, soy un aparato, pero no soy un personaje”, sentenció.

Sobre el cierre de su intervención, Lizy habló desde el corazón, sabiendo que su imagen pública estaba en juego y con el deseo de que se entienda su posición: “Soy lo que ven y por lo que me dieron la oportunidad. La gente que me conoce sabe que en el día a día soy así. Nadie puede ser un personaje durante 54 años conservando la misma gente, si algo fuera verdad, doy mi palabra de honor que yo misma voy a decir que fue así. Los quiero, ojalá puedan entenderme y ayudarme a que sea este lugar, no quería venir, no tenía ganas. Más allá de mi hijo y mi marido que me están esperando, este lugar es mi familia”.

De esta manera, Lizy Tagliani intenta apagar el fuerte escándalo que existe después de las denuncias hechas por Viviana Canosa quien, ensució intensamente su imagen ante la opinión pública.

AM