La guerra entre Lizy Tagliani, Marcela Tauro y Viviana Canosa se desató y provocó diversas acusaciones entre las tres mujeres mediáticas. Tras los dichos de la panelista y la periodista, la actriz compartió un video en su cuenta de Instagram donde apuntó que iría a la Justicia. Sin embargo, esto no le preocupó a Canosa, quien se mostró segura de todo lo que había contado. Ante esto, Tagliani fue seguida por la prensa y lanzó una irónica respuesta ante sus enemigas públicas.

Marcela Tauro, Lizy Tagliani, Viviana Canosa

Sin pelos en la lengua, Liza Tagliani apuntó contra Marcela Tauro y Viviana Canosa de forma irónica.

Lizy Tagliani se volvió protagonista de diversas acusaciones y denuncias por parte de Marcela Tauro y Viviana Canosa. Ambas mujeres apuntaron contra la actriz, por haber intentado con sus parejas del pasado, y diversas situaciones que vivieron cuando eran colegas. Sin embargo, la periodista fue un paso más allá y la acusó de intentar robarle dólares de la cartera. Ante esto, la humorista hizo un descargo en redes sociales, asegurando que iría a las autoridades para resolver lo sucedido. Esto no intimidó a Canosa, quien se mostró dispuesta a llevarlo y redobló la apuesta.

Marcela Tauro, Lizy Tagliani, Viviana Canosa

En las últimas horas, frente a diversos medios de comunicación, Lizy Tagliani fue consultada sobre su denuncia frente a la Justicia, ante las acusaciones de Viviana Canosa. Sin dudarlo, ella confirmó que lo estaba llevando a cabo y que lo resolvería allí. Sin embargo, también contó que estaba dispuesta a hablar con ambas protagonistas, luego de que se resolviera por el lado legal. "La verdad es que estoy muy triste, pero tranquila. No tengo nada para opinar", expresó frente a la prensa.

Viviana Canosa, Lizy Tagliani

De esta manera, aseguró: "Yo no miento. Tengo la frente bien en alto, y no me quita el sueño". Una periodista presente le contó que Marcela Tauro le había dicho que era una "gran actriz", y que no le creía nada. Ante esto, y sumando todo lo que había escuchado de Canosa, Lizy lanzó irónica: "Bueno, gracias. Es un lindo piropo". Seguido a esto, continuó: "Lo de Marcela no cuadra en ningún tipo de delito, es algo que tiene que ver con el espectáculo. De hecho, le mandé un mensaje por su programa".

Finalmente, la humorista sentenció que no daría opiniones al respecto, pero que tampoco le preocupaban los efectos de las denuncias sobre sus trabajos en la televisión. Este encuentro despertó una nueva guerra mediática, que tiene como protagonistas a Viviana Canosa, Marcela Tauro y Lizy Tagliani. Las tres se mostraron firmes en su postura, y no dudan en defender sus pensamientos. Las redes sociales comenzaron a dividirse, creando un debate sobre lo ocurrido entre las mediáticas.

A.E