Falleció "la Floppy", íntima amiga de Lizy Tagliani

Fabián "La Floppy" Peloc, íntima amiga y confidente de Lizzy Tagliani falleció este lunes 27 de julio en la Suizo Argentina. Según trascendió e informó PrimiciasYa, tenía 31 años y padecía una leucemia que se la descubrieron tras realizarse unos estudios.

La secretaria de la humorista fue diagnosticada de COVID-19 en junio luego de que la ola de contagios se desatara en el programa El precio justo. Floppy Cucu era paciente asintómatica de COVID-19, en su momento confesó que solo tenía cansancio corporal y había logrado su recuperación.

"Solo les pido que pidan por una persona tan muy importante para mi que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego", expresó la conductora de televisión de 49 años en su cuenta oficial de Twitter hace algunas horas.



Solo les pido que pidan por una persona tan muy importante para mi que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego. — Lizy Tagliani (@lizytagliani) July 28, 2020

"No me dieron nada para tomar. No me siento mal, estoy bien y estoy por Whatsapp en contacto con la doctora del canal, que me transmite tranquilidad y me saca dudas. Jamás tuve fiebre, no tuve tos, no perdí el gusto. Solo tuve un poco de cansancio", expresó el pasado junio tras conocer que se había contagiado del virus que afecta al mundo.